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Nike Heritage 2.0
双肩包
¥249
全新图案，焕新演绎经典设计。Nike Heritage 2.0 双肩包的主袋空间宽敞且内侧设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑。两个拉链配件口袋和一个水壶侧袋，帮助你井然有序地收纳物品。
- 显示颜色： 矿物岩板蓝/矿物岩板蓝/温和灰绿
- 款式： II1515-382
Nike Heritage 2.0
¥249
全新图案，焕新演绎经典设计。Nike Heritage 2.0 双肩包的主袋空间宽敞且内侧设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑。两个拉链配件口袋和一个水壶侧袋，帮助你井然有序地收纳物品。
其他细节
- 提环设计，打造多元携背方式
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
- 挂环设计，提升实用性
产品细节
- 尺寸：30 长 x 15 宽 x 43 高（厘米）
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 矿物岩板蓝/矿物岩板蓝/温和灰绿
- 款式： II1515-382
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。