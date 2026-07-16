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Nike Heritage 2.0
撞色斜挎包
15% 折让
刺绣图案为这款经典单品增添出众质感。Nike Heritage 2.0 撞色斜挎包采用主袋和拉链配件口袋设计，打造井然有序的收纳体验。可轻松调节肩带，让你舒适地斜挎。
- 显示颜色： 黑/矿石灰/帆白
- 款式： IQ3292-010
Nike Heritage 2.0
15% 折让
刺绣图案为这款经典单品增添出众质感。Nike Heritage 2.0 撞色斜挎包采用主袋和拉链配件口袋设计，打造井然有序的收纳体验。可轻松调节肩带，让你舒适地斜挎。
产品细节
- 尺寸：24 长 x 8 宽 x 17 高（厘米）
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/矿石灰/帆白
- 款式： IQ3292-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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