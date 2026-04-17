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Nike Heritage 2.0
腰包
¥249
Nike Heritage 2.0 腰包融入同色调图案，彰显时尚风范。这款腰包采用拉链主袋和背面配件口袋设计，打造井然有序的收纳体验。此外，我们还添加了挂环，提升实用性。可调节固定带，让你舒适地围在腰间。
- 显示颜色： 大学蓝/大学蓝/游戏宝蓝
- 款式： IB5678-412
Nike Heritage 2.0
¥249
Nike Heritage 2.0 腰包融入同色调图案，彰显时尚风范。这款腰包采用拉链主袋和背面配件口袋设计，打造井然有序的收纳体验。此外，我们还添加了挂环，提升实用性。可调节固定带，让你舒适地围在腰间。
产品细节
- 品牌标志
- 尺寸：24 长 x 8 宽 x 10 高（厘米）
- 匠心拉链头
- 面料：织物/橡塑材料。里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 大学蓝/大学蓝/游戏宝蓝
- 款式： IB5678-412
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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