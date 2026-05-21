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Nike Heritage 2.0 腰包 - 大学蓝/大学蓝/游戏宝蓝

Nike Heritage 2.0

腰包

12% 折让

Nike Heritage 2.0 腰包融入同色调图案，彰显时尚风范。这款腰包采用拉链主袋和背面配件口袋设计，打造井然有序的收纳体验。此外，我们还添加了挂环，提升实用性。可调节固定带，让你舒适地围在腰间。


  • 显示颜色： 大学蓝/大学蓝/游戏宝蓝
  • 款式： IB5678-412

Nike Heritage 2.0

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Nike Heritage 2.0 腰包融入同色调图案，彰显时尚风范。这款腰包采用拉链主袋和背面配件口袋设计，打造井然有序的收纳体验。此外，我们还添加了挂环，提升实用性。可调节固定带，让你舒适地围在腰间。

产品细节

  • 尺寸：24 长 x 8 宽 x 10 高（厘米）
  • 匠心拉链头
  • 面料：织物/橡塑材料。里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 大学蓝/大学蓝/游戏宝蓝
  • 款式： IB5678-412

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