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Nike Heritage Crossbody 单肩包 - 黑/椒红/椒红

Nike Heritage

Crossbody 单肩包

¥149
黑/椒红/椒红
贵族绿/光辉绿黄/光辉绿黄

售罄：

此配色当前无货

这款来自 Nike 篮球系列的 Nike Heritage Crossbody 单肩包，让你带上装备，说走就走。 可轻松单肩背，方便携带基本物品。


  • 显示颜色： 黑/椒红/椒红
  • 款式： DD7234-010

Nike Heritage

¥149

背上单肩包，说走就走

这款来自 Nike 篮球系列的 Nike Heritage Crossbody 单肩包，让你带上装备，说走就走。 可轻松单肩背，方便携带基本物品。

其他细节

  • 2 个拉链隔层可安全存储小物件
  • 两侧搭配可调式固定带搭扣

产品细节

  • 24 x 16 x 8 厘米
  • 梭织拉链头
  • 刺绣图案
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/椒红/椒红
  • 款式： DD7234-010

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