第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Heritage
Crossbody 单肩包
¥149
售罄：
此配色当前无货
这款来自 Nike 篮球系列的 Nike Heritage Crossbody 单肩包，让你带上装备，说走就走。 可轻松单肩背，方便携带基本物品。
- 显示颜色： 黑/椒红/椒红
- 款式： DD7234-010
Nike Heritage
¥149
背上单肩包，说走就走
这款来自 Nike 篮球系列的 Nike Heritage Crossbody 单肩包，让你带上装备，说走就走。 可轻松单肩背，方便携带基本物品。
其他细节
- 2 个拉链隔层可安全存储小物件
- 两侧搭配可调式固定带搭扣
产品细节
- 24 x 16 x 8 厘米
- 梭织拉链头
- 刺绣图案
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/椒红/椒红
- 款式： DD7234-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。