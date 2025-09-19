Nike Heritage
Dri-FIT 男子速干训练短裤
30% 折让
Nike Heritage Dri-FIT 男子速干训练短裤将复古风格和现代性能巧妙糅合。柔软针织面料可导湿速干，助你随时随地自在开练。
- 显示颜色： 黑/调色/淡象牙白/黑
- 款式： HJ4090-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋，可供存放基本物品
- 后身口袋配有按扣，提供安全储物空间
- 弹性腰部搭配抽绳，缔造稳固贴合感
产品细节
- 系结抽绳
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 口袋：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
