 
Nike Heritage Dri-FIT 男子速干训练短裤 - 黑/调色/淡象牙白/黑

Dri-FIT 男子速干训练短裤

30% 折让
黑/调色/淡象牙白/黑
浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰

Nike Heritage Dri-FIT 男子速干训练短裤将复古风格和现代性能巧妙糅合。柔软针织面料可导湿速干，助你随时随地自在开练。


  • 显示颜色： 黑/调色/淡象牙白/黑
  • 款式： HJ4090-010

30% 折让

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边口袋，可供存放基本物品
  • 后身口袋配有按扣，提供安全储物空间
  • 弹性腰部搭配抽绳，缔造稳固贴合感

产品细节

  • 系结抽绳
  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 口袋：58% 棉/42% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。