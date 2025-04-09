Nike Heritage

Dri-FIT 男子速干针织短袖训练上衣

¥349

烟灰蓝/调色/烟灰蓝/烟灰蓝
浅烟灰/调色/浅烟灰/浅烟灰
黑/调色/黑/黑

Nike Heritage Dri-FIT 男子速干针织短袖训练上衣采用宽松版型，缔造舒适体验，呈现做旧外观。针织面料搭配 Dri-FIT 技术，既可在日常营造柔软舒适感受，又可在提高训练强度时有效导湿速干。

  • 显示颜色： 烟灰蓝/调色/烟灰蓝/烟灰蓝
  • 款式： HJ8088-006

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