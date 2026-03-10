Nike Heritage Premium
斜挎包
¥399
Nike Heritage Premium 斜挎包的设计灵感源自经典相机包，设有一个拉链主袋和一个正面拉链口袋，方便存放日常物品。
- 显示颜色： 黑/黑/SM BLK ELCTRDEP
- 款式： IB2528-010
Nike Heritage Premium
¥399
Nike Heritage Premium 斜挎包的设计灵感源自经典相机包，设有一个拉链主袋和一个正面拉链口袋，方便存放日常物品。
产品细节
- 尺寸：14 x 22 x 8 厘米
- 可调式固定带
- 面料：合成革。里料：织物/合成革
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/SM BLK ELCTRDEP
- 款式： IB2528-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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