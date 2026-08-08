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Nike Heritage86
儿童可调节运动帽
¥129
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此配色当前无货
Nike Heritage86 儿童可调节运动帽将经典舒适与“Just Do It.”印花融于一体。选用轻盈面料，搭配可调式背面扣带设计，充分贴合头型。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CQ9172-100
Nike Heritage86
¥129
经典舒适，醒目风范
Nike Heritage86 儿童可调节运动帽将经典舒适与“Just Do It.”印花融于一体。选用轻盈面料，搭配可调式背面扣带设计，充分贴合头型。
其他细节
- 棉质面料，轻盈耐用
- 背面可调式扣带设计，充分贴合头型
产品细节
- 六片式拼接设计
- 刺绣孔眼
- 显示颜色： 白色
- 款式： CQ9172-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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