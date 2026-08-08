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Nike Heritage86 儿童可调节运动帽 - 白色

Nike Heritage86

儿童可调节运动帽

¥129
白色
黑

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Nike Heritage86 儿童可调节运动帽将经典舒适与“Just Do It.”印花融于一体。选用轻盈面料，搭配可调式背面扣带设计，充分贴合头型。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CQ9172-100

Nike Heritage86

¥129

经典舒适，醒目风范

Nike Heritage86 儿童可调节运动帽将经典舒适与“Just Do It.”印花融于一体。选用轻盈面料，搭配可调式背面扣带设计，充分贴合头型。

其他细节

  • 棉质面料，轻盈耐用
  • 背面可调式扣带设计，充分贴合头型

产品细节

  • 六片式拼接设计
  • 刺绣孔眼
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CQ9172-100

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