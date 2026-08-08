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Nike Heritage86
运动帽
¥229
售罄：
此配色当前无货
Nike Heritage86 运动帽，你的配饰佳选。该款运动帽采用耐用面料，背面配有可调节固定带。运动帽上六片式拼接饰有缝制和刺绣细节。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC9246-010
Nike Heritage86
¥229
全力以赴
Nike Heritage86 运动帽，你的配饰佳选。该款运动帽采用耐用面料，背面配有可调节固定带。运动帽上六片式拼接饰有缝制和刺绣细节。
其他细节
- 六片式拼接帽冠，采用耐用的棉质斜纹面料制成
- 可调节固定带搭配滑扣，可供自行调节贴合度
- 正面饰有缝制贴片
产品细节
- 刺绣孔眼
- 顶部帽扣
- 弧形帽檐
- 刺绣标志
- 面料：100% 棉。里料：65% 聚酯纤维/35% 棉。
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC9246-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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