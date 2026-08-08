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Nike Heritage86 运动帽 - 黑

Nike Heritage86

运动帽

¥229

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Nike Heritage86 运动帽，你的配饰佳选。该款运动帽采用耐用面料，背面配有可调节固定带。运动帽上六片式拼接饰有缝制和刺绣细节。


  • 显示颜色：
  • 款式： DC9246-010

Nike Heritage86

¥229

全力以赴

Nike Heritage86 运动帽，你的配饰佳选。该款运动帽采用耐用面料，背面配有可调节固定带。运动帽上六片式拼接饰有缝制和刺绣细节。

其他细节

  • 六片式拼接帽冠，采用耐用的棉质斜纹面料制成
  • 可调节固定带搭配滑扣，可供自行调节贴合度
  • 正面饰有缝制贴片

产品细节

  • 刺绣孔眼
  • 顶部帽扣
  • 弧形帽檐
  • 刺绣标志
  • 面料：100% 棉。里料：65% 聚酯纤维/35% 棉。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DC9246-010

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