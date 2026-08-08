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Nike Heritage86
Washed 高尔夫运动帽
¥159
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此配色当前无货
Nike Heritage86 Washed 高尔夫运动帽采用柔软水洗面料，塑就人们所熟知的做旧风格。正面刺绣细节结合“交叉球杆”印花，为你的造型注入 Nike 经典元素。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DA3388-100
Nike Heritage86
¥159
舒适经典
Nike Heritage86 Washed 高尔夫运动帽采用柔软水洗面料，塑就人们所熟知的做旧风格。正面刺绣细节结合“交叉球杆”印花，为你的造型注入 Nike 经典元素。
其他细节
- 水洗梭织面料质感柔软，塑就做旧风格
- “交叉球杆”印花，彰显对高尔夫运动的热爱
- 柔软汗带，导湿舒适
- 可调节织带扣合设计，打造专属贴合感
- 扣合处融入弹性织物设计，营造稳固贴合感受
- 正面绣有“GOLF”字样和 Swoosh 标志
产品细节
- 刺绣孔眼
- 面料：100% 棉。里料：65% 聚酯纤维/35% 棉。
- 手洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DA3388-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。