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Nike Heritage86 Washed 高尔夫运动帽 - 白色/黑

Nike Heritage86

Washed 高尔夫运动帽

¥159
白色/黑
黑/白色

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Nike Heritage86 Washed 高尔夫运动帽采用柔软水洗面料，塑就人们所熟知的做旧风格。正面刺绣细节结合“交叉球杆”印花，为你的造型注入 Nike 经典元素。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DA3388-100

Nike Heritage86

¥159

舒适经典

Nike Heritage86 Washed 高尔夫运动帽采用柔软水洗面料，塑就人们所熟知的做旧风格。正面刺绣细节结合“交叉球杆”印花，为你的造型注入 Nike 经典元素。

其他细节

  • 水洗梭织面料质感柔软，塑就做旧风格
  • “交叉球杆”印花，彰显对高尔夫运动的热爱
  • 柔软汗带，导湿舒适
  • 可调节织带扣合设计，打造专属贴合感
  • 扣合处融入弹性织物设计，营造稳固贴合感受
  • 正面绣有“GOLF”字样和 Swoosh 标志

产品细节

  • 刺绣孔眼
  • 面料：100% 棉。里料：65% 聚酯纤维/35% 棉。
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DA3388-100

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