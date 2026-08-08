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Nike Hoop Dream 男子印花篮球短裤 - 黑/余烬红

Nike Hoop Dream

男子印花篮球短裤

50% 折让

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穿上 Nike Hoop Dream 短裤，为你带来如比赛般热情洋溢的生活方式。采用轻盈导湿速干面料，巧搭篮球细节，融合具有狂野风范的拼贴式整版印花，大胆彰显出众风采。


  • 显示颜色： 黑/余烬红
  • 款式： CK1183-018

Nike Hoop Dream

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狂野风范，日常佳选

穿上 Nike Hoop Dream 短裤，为你带来如比赛般热情洋溢的生活方式。采用轻盈导湿速干面料，巧搭篮球细节，融合具有狂野风范的拼贴式整版印花，大胆彰显出众风采。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 双面针织面料，轻盈耐穿
  • 拉链口袋，便于安全存储基本物品

产品细节

  • 弹性裤腰搭配可调节抽绳
  • 插手口袋
  • Swoosh 刺绣设计
  • 整版精致图案
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/余烬红
  • 款式： CK1183-018

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