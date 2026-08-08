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Nike Hoop Dream
男子印花篮球短裤
50% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Hoop Dream 短裤，为你带来如比赛般热情洋溢的生活方式。采用轻盈导湿速干面料，巧搭篮球细节，融合具有狂野风范的拼贴式整版印花，大胆彰显出众风采。
- 显示颜色： 黑/余烬红
- 款式： CK1183-018
Nike Hoop Dream
50% 折让
狂野风范，日常佳选
穿上 Nike Hoop Dream 短裤，为你带来如比赛般热情洋溢的生活方式。采用轻盈导湿速干面料，巧搭篮球细节，融合具有狂野风范的拼贴式整版印花，大胆彰显出众风采。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 双面针织面料，轻盈耐穿
- 拉链口袋，便于安全存储基本物品
产品细节
- 弹性裤腰搭配可调节抽绳
- 插手口袋
- Swoosh 刺绣设计
- 整版精致图案
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/余烬红
- 款式： CK1183-018
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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