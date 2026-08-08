Nike Hoops Elite 篮球印花双肩包可集中收纳你所需的物品，方便携带。设计紧凑，比标准版 Elite 背包小巧。多隔层设计，可容纳一双鞋、一台笔记本电脑、耳机和水壶等物品。

拉开正面拉链，即可露出大号网眼布口袋和额外的拉链网眼布口袋。背面配有笔记本电脑保护套，顶部配有可存放耳机或其他物品的拉链口袋。

Nike Hoops Elite 篮球印花双肩包可集中收纳你所需的物品，方便携带。设计紧凑，比标准版 Elite 背包小巧。多隔层设计，可容纳一双鞋、一台笔记本电脑、耳机和水壶等物品。

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