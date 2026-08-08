 
第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Hoops Elite 篮球印花双肩包 - 黑/黑/烟灰

Nike Hoops Elite

篮球印花双肩包

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Hoops Elite 篮球印花双肩包可集中收纳你所需的物品，方便携带。设计紧凑，比标准版 Elite 背包小巧。多隔层设计，可容纳一双鞋、一台笔记本电脑、耳机和水壶等物品。


  • 显示颜色： 黑/黑/烟灰
  • 款式： CU8347-011

Nike Hoops Elite

¥399

多样收纳，简约造型

Nike Hoops Elite 篮球印花双肩包可集中收纳你所需的物品，方便携带。设计紧凑，比标准版 Elite 背包小巧。多隔层设计，可容纳一双鞋、一台笔记本电脑、耳机和水壶等物品。

专用隔层

拉开正面拉链，即可露出大号网眼布口袋和额外的拉链网眼布口袋。背面配有笔记本电脑保护套，顶部配有可存放耳机或其他物品的拉链口袋。

Air 缓震肩带

可调节人体工学肩带内置 Max Air 缓震配置，可在负重时打造缓震体验。胸部固定带，帮助分散重量。

多口袋设计

背包外侧一边配有插袋，可存放水壶； 另一侧配有拉链口袋，可安全存放小物件。

产品细节

  • 底部耐用拼接
  • 顶部提环
  • 透气孔设计
  • Swoosh 轮廓刺绣标志
  • “Nike”印花
  • 尺寸：44 x 25 x 19 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/烟灰
  • 款式： CU8347-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。