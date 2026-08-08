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Nike Hoops Elite
篮球印花双肩包
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Hoops Elite 篮球印花双肩包可集中收纳你所需的物品，方便携带。设计紧凑，比标准版 Elite 背包小巧。多隔层设计，可容纳一双鞋、一台笔记本电脑、耳机和水壶等物品。
- 显示颜色： 黑/黑/烟灰
- 款式： CU8347-011
Nike Hoops Elite
¥399
多样收纳，简约造型
Nike Hoops Elite 篮球印花双肩包可集中收纳你所需的物品，方便携带。设计紧凑，比标准版 Elite 背包小巧。多隔层设计，可容纳一双鞋、一台笔记本电脑、耳机和水壶等物品。
专用隔层
拉开正面拉链，即可露出大号网眼布口袋和额外的拉链网眼布口袋。背面配有笔记本电脑保护套，顶部配有可存放耳机或其他物品的拉链口袋。
Air 缓震肩带
可调节人体工学肩带内置 Max Air 缓震配置，可在负重时打造缓震体验。胸部固定带，帮助分散重量。
多口袋设计
背包外侧一边配有插袋，可存放水壶； 另一侧配有拉链口袋，可安全存放小物件。
产品细节
- 底部耐用拼接
- 顶部提环
- 透气孔设计
- Swoosh 轮廓刺绣标志
- “Nike”印花
- 尺寸：44 x 25 x 19 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/烟灰
- 款式： CU8347-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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