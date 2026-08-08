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Nike House of Innovation (Shanghai) Versa Tack 8P
篮球
¥249
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Nike House of Innovation (Shanghai) Versa Tack 8P 篮球为你带来出色篮球训练体验。匠心表面带来出色抓握力，深凹槽和柔软材料帮助轻松控球。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DD7630-027
Nike House of Innovation (Shanghai) Versa Tack 8P
¥249
非凡抓握力，助你掌控赛场
Nike House of Innovation (Shanghai) Versa Tack 8P 篮球为你带来出色篮球训练体验。匠心表面带来出色抓握力，深凹槽和柔软材料帮助轻松控球。
其他细节
- 出众表面设计，在室内外球场均可实现非凡抓握力
- 深凹槽设计，助你保持准确的指尖控球表现
- 柔软材料，塑就非凡触球感
产品细节
- 室内和户外均适用
- 面层材质：人造革
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DD7630-027
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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