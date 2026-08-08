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Nike House of Innovation (Shanghai) Versa Tack 8P 篮球 - 黑/白色/白色

Nike House of Innovation (Shanghai) Versa Tack 8P

篮球

¥249

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Nike House of Innovation (Shanghai) Versa Tack 8P 篮球为你带来出色篮球训练体验。匠心表面带来出色抓握力，深凹槽和柔软材料帮助轻松控球。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DD7630-027

Nike House of Innovation (Shanghai) Versa Tack 8P

¥249

非凡抓握力，助你掌控赛场

Nike House of Innovation (Shanghai) Versa Tack 8P 篮球为你带来出色篮球训练体验。匠心表面带来出色抓握力，深凹槽和柔软材料帮助轻松控球。

其他细节

  • 出众表面设计，在室内外球场均可实现非凡抓握力
  • 深凹槽设计，助你保持准确的指尖控球表现
  • 柔软材料，塑就非凡触球感

产品细节

  • 室内和户外均适用
  • 面层材质：人造革
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DD7630-027

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