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Nike Huarache E.D.G.E. TXT BG
大童运动童鞋
49% 折让
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Nike Huarache E.D.G.E. TXT BG 采用弹性材料，妥善包覆双足，舒适贴合。一脚蹬款式设计搭配橡胶贴片，塑就出众结构感、稳定性和时尚风格。
- 显示颜色： 黑/太阳红/活力湛蓝/白色
- 款式： CD9272-002
Nike Huarache E.D.G.E. TXT BG
49% 折让
舒适感受，时尚风范
Nike Huarache E.D.G.E. TXT BG 采用弹性材料，妥善包覆双足，舒适贴合。一脚蹬款式设计搭配橡胶贴片，塑就出众结构感、稳定性和时尚风格。
其他细节
- 弹性面料结合合成材质，舒适透气
- 柔软泡棉设计，塑就缓震迈步体验
- 橡胶贴片设计，提供支撑结构感
- 橡胶纹路，铸就非凡抓地力
- 鞋底凹槽设计，柔韧灵活
产品细节
- 显示颜色： 黑/太阳红/活力湛蓝/白色
- 款式： CD9272-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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