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Nike Huarache E.D.G.E. TXT BG 大童运动童鞋 - 黑/太阳红/活力湛蓝/白色

Nike Huarache E.D.G.E. TXT BG

大童运动童鞋

49% 折让

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Nike Huarache E.D.G.E. TXT BG 采用弹性材料，妥善包覆双足，舒适贴合。一脚蹬款式设计搭配橡胶贴片，塑就出众结构感、稳定性和时尚风格。


  • 显示颜色： 黑/太阳红/活力湛蓝/白色
  • 款式： CD9272-002

Nike Huarache E.D.G.E. TXT BG

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舒适感受，时尚风范

Nike Huarache E.D.G.E. TXT BG 采用弹性材料，妥善包覆双足，舒适贴合。一脚蹬款式设计搭配橡胶贴片，塑就出众结构感、稳定性和时尚风格。

其他细节

  • 弹性面料结合合成材质，舒适透气
  • 柔软泡棉设计，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶贴片设计，提供支撑结构感
  • 橡胶纹路，铸就非凡抓地力
  • 鞋底凹槽设计，柔韧灵活

产品细节

  • 显示颜色： 黑/太阳红/活力湛蓝/白色
  • 款式： CD9272-002

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