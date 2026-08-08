Nike Huarache Run LE QS (TD) 婴童运动童鞋强势回归，优质外观与出众质感不容错过。该经典鞋款起初于 1991 年发布，采用贴合式内靴设计，为稚嫩双足缔造舒适包覆感受。著名 Huarache 固定带，让步伐坚实稳定；升级配色，为经典设计带来新颖造型。

Nike Air Huarache 于 1991 年首度推出。当时，鞋类设计师汀克·哈特菲尔德希望结合滑水用氯丁橡胶靴的贴合度与南美凉鞋的良好性能。这款鞋风靡一时，很快便赢得了篮球界的青睐，随后又占领街头，奠定了一代经典的非凡地位。

Nike Huarache Run LE QS (TD) 婴童运动童鞋强势回归，优质外观与出众质感不容错过。该经典鞋款起初于 1991 年发布，采用贴合式内靴设计，为稚嫩双足缔造舒适包覆感受。著名 Huarache 固定带，让步伐坚实稳定；升级配色，为经典设计带来新颖造型。

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