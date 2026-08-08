第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Huarache Run LE QS (PS)
幼童运动童鞋
¥569
售罄：
此配色当前无货
Nike Huarache Run LE QS (PS) 幼童运动童鞋强势回归，优质外观与出众质感不容错过。该经典鞋款起初于 1991 年发布，采用贴合式内靴设计，为稚嫩双足缔造舒适包覆感受。著名 Huarache 固定带，塑就稳定出众的玩耍体验；升级配色，为经典设计带来新颖造型。
- 显示颜色： 沙漠橡木棕/浅稻草白/大学红/芦苇绿
- 款式： DH3324-200
Nike Huarache Run LE QS (PS)
¥569
复古风范，舒适贴合，呵护稚嫩双足
Nike Huarache Run LE QS (PS) 幼童运动童鞋强势回归，优质外观与出众质感不容错过。该经典鞋款起初于 1991 年发布，采用贴合式内靴设计，为稚嫩双足缔造舒适包覆感受。著名 Huarache 固定带，塑就稳定出众的玩耍体验；升级配色，为经典设计带来新颖造型。
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合材质，缔造轻盈耐穿设计
- 内靴设计，赋予稚嫩双足稳固支撑的舒适贴合感受
- 鞋笼设计塑就经典造型，带来出色稳定性
- 足底搭载柔软泡棉，打造轻盈缓震的迈步体验
- 鞋底搭配橡胶贴片，为稚嫩双足的关键部位提供非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 沙漠橡木棕/浅稻草白/大学红/芦苇绿
- 款式： DH3324-200
Huarache 起源
Nike Air Huarache 于 1991 年首度推出。当时，鞋类设计师汀克·哈特菲尔德希望结合滑水用氯丁橡胶靴的贴合度与南美凉鞋的良好性能。这款鞋风靡一时，很快便赢得了篮球界的青睐，随后又占领街头，奠定了一代经典的非凡地位。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。