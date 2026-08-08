Nike Huarache Run LE QS (PS)

¥569

复古风范，舒适贴合，呵护稚嫩双足

Nike Huarache Run LE QS (PS) 幼童运动童鞋强势回归，优质外观与出众质感不容错过。该经典鞋款起初于 1991 年发布，采用贴合式内靴设计，为稚嫩双足缔造舒适包覆感受。著名 Huarache 固定带，塑就稳定出众的玩耍体验；升级配色，为经典设计带来新颖造型。

其他细节 皮革、织物与合成材质组合材质，缔造轻盈耐穿设计

内靴设计，赋予稚嫩双足稳固支撑的舒适贴合感受

鞋笼设计塑就经典造型，带来出色稳定性

足底搭载柔软泡棉，打造轻盈缓震的迈步体验

鞋底搭配橡胶贴片，为稚嫩双足的关键部位提供非凡抓地力

产品细节 显示颜色： 沙漠橡木棕/浅稻草白/大学红/芦苇绿

款式： DH3324-200