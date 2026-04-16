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Nike Hustle D 12 x LEGO® Collection 幼童运动鞋 - 勇气蓝/多色/冲击绿/黑

Nike Hustle D 12 x LEGO® Collection

幼童运动鞋

10% 折让
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助力畅玩，秀翻全场。 Nike Hustle D 12 x LEGO® Collection 幼童运动鞋专为未来的全明星球员打造，饰以由别致乐高元素巧妙组成的银河印花图案，让孩子找找看有几个？ 柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，让孩子满怀自信，发挥想象，尽情驰骋。


  • 显示颜色： 勇气蓝/多色/冲击绿/黑
  • 款式： IM3658-400

Nike Hustle D 12 x LEGO® Collection

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助力畅玩，秀翻全场。 Nike Hustle D 12 x LEGO® Collection 幼童运动鞋专为未来的全明星球员打造，饰以由别致乐高元素巧妙组成的银河印花图案，让孩子找找看有几个？ 柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，让孩子满怀自信，发挥想象，尽情驰骋。

蓄势待发，只管出击

弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，缔造稳固包覆的贴合感受。 后跟搭配大号提拉设计，令鞋款便于穿脱。

驾驭运动场，纵情凌跃

柔韧灵活的全掌型橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力，帮助孩子在户外球场和运动场上发挥上佳表现。 此外，中底搭载柔软泡绵，塑就出色缓震性能，助力纵情凌跃。

干爽舒适

鞋面采用透气网眼设计，帮助稚嫩双足保持舒适。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 勇气蓝/多色/冲击绿/黑
  • 款式： IM3658-400

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