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Nike HyperCharge 710ml 摇摇杯 - 清透色/黑/黑/黑

Nike HyperCharge 710ml

摇摇杯

¥239
清透色/黑/黑/黑
多色/清透色/黑/泡沫薄荷绿

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Nike HyperCharge 710ml 摇摇杯设有一体式搅拌器，可轻松搅匀粉状物和补充剂。平顶壶嘴采用密封设计，便于带去训练或比赛。


  • 显示颜色： 清透色/黑/黑/黑
  • 款式： CT1556-958

Nike HyperCharge 710ml

¥239

功能多样，易于携带

Nike HyperCharge 710ml 摇摇杯设有一体式搅拌器，可轻松搅匀粉状物和补充剂。平顶壶嘴采用密封设计，便于带去训练或比赛。

其他细节

搅拌器便于清洗

产品细节

  • 不含双酚 A
  • 用前请先清洗
  • 成分：改性 PCT/PP/硅橡胶
  • 显示颜色： 清透色/黑/黑/黑
  • 款式： CT1556-958

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