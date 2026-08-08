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Nike HyperCharge 710ml
摇摇杯
¥239
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此配色当前无货
Nike HyperCharge 710ml 摇摇杯设有一体式搅拌器，可轻松搅匀粉状物和补充剂。平顶壶嘴采用密封设计，便于带去训练或比赛。
- 显示颜色： 清透色/黑/黑/黑
- 款式： CT1556-958
Nike HyperCharge 710ml
¥239
功能多样，易于携带
Nike HyperCharge 710ml 摇摇杯设有一体式搅拌器，可轻松搅匀粉状物和补充剂。平顶壶嘴采用密封设计，便于带去训练或比赛。
其他细节
搅拌器便于清洗
产品细节
- 不含双酚 A
- 用前请先清洗
- 成分：改性 PCT/PP/硅橡胶
- 显示颜色： 清透色/黑/黑/黑
- 款式： CT1556-958
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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