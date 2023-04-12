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      Nike Hyperdunk 2015 Low Limited (Rio de Janeiro)

      男子篮球鞋

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      飞翔蓝/薄荷绿/火山岩红/白色
      黑/大学红/白色/金属金

      Nike Hyperdunk 2015 Low Limited (Rio de Janeiro) 男子篮球鞋搭载 Nike Zoom Air 气垫，匠心搭配鞋帮部位的柔韧泡棉，为你缔造出色的回弹缓震性能和自然律动体验。Flywire 飞线铸就轻质支撑力与动态锁定效果，实现出色稳定性，助力疾速转向控制。

      • 显示颜色： 飞翔蓝/薄荷绿/火山岩红/白色
      • 款式： 803174-413

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