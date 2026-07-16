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Nike Hyperko 3
拳击鞋
10% 折让
Nike Hyperko 3 拳击鞋专为出色运动表现匠心打造。鞋面外部的纹理结构助你保持平衡，外底抓地支点助你实现流畅转向。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： HV6696-001
Nike Hyperko 3
10% 折让
Nike Hyperko 3 拳击鞋专为出色运动表现匠心打造。鞋面外部的纹理结构助你保持平衡，外底抓地支点助你实现流畅转向。
其他细节
- 外底转向支点设计，有助于扩大发力脚活动范围，打造出众运动表现
- 分割式外底设计，提供灵活运动空间
- 高帮结构进一步增强稳定性，助你在擂台上快速移动
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： HV6696-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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