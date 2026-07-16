 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Hyperko 3 拳击鞋 - 黑/白色/黑

Nike Hyperko 3

拳击鞋

10% 折让

Nike Hyperko 3 拳击鞋专为出色运动表现匠心打造。鞋面外部的纹理结构助你保持平衡，外底抓地支点助你实现流畅转向。


  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： HV6696-001

Nike Hyperko 3

10% 折让

Nike Hyperko 3 拳击鞋专为出色运动表现匠心打造。鞋面外部的纹理结构助你保持平衡，外底抓地支点助你实现流畅转向。

其他细节

  • 外底转向支点设计，有助于扩大发力脚活动范围，打造出众运动表现
  • 分割式外底设计，提供灵活运动空间
  • 高帮结构进一步增强稳定性，助你在擂台上快速移动

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： HV6696-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。