Hypervenom 战靴，经典归来。Nike Hypervenom Phantom RGN Transform 耐克毒锋系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋承袭元年款色调和经典 NikeSkin 等备受喜爱的元素，并焕新演绎经典设计。元年款外底替换为出众的 Hypervenom 3 外底，造就非凡赛场体验。此外，鞋面采用特殊设计，遇水后会显露隐藏的图案。

抓附出色的 NikeSkin 让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。NikeSkin 覆盖鞋面的触球区域，打造出众触球体验。

Hypervenom 战靴，经典归来。Nike Hypervenom Phantom RGN Transform 耐克毒锋系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋承袭元年款色调和经典 NikeSkin 等备受喜爱的元素，并焕新演绎经典设计。元年款外底替换为出众的 Hypervenom 3 外底，造就非凡赛场体验。此外，鞋面采用特殊设计，遇水后会显露隐藏的图案。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。