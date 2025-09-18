 
Nike Hypervenom Phantom RGN Transform 耐克毒锋系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 黑/怒火蓝/黑

Hypervenom 战靴，经典归来。Nike Hypervenom Phantom RGN Transform 耐克毒锋系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋承袭元年款色调和经典 NikeSkin 等备受喜爱的元素，并焕新演绎经典设计。元年款外底替换为出众的 Hypervenom 3 外底，造就非凡赛场体验。此外，鞋面采用特殊设计，遇水后会显露隐藏的图案。


  • 显示颜色： 黑/怒火蓝/黑
  • 款式： HV0153-001

Nike Hypervenom Phantom RGN Transform

非凡触球感

抓附出色的 NikeSkin 让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。NikeSkin 覆盖鞋面的触球区域，打造出众触球体验。

强劲抓地，驾驭球场

Hypervenom 3 外底具有灵活柔韧的前足结构，带来出众稳定性能。鞋钉缔造强劲抓地力，展现出色进攻表现。匠心设计，令脚步灵活自如，塑就出众足底体验。

舒适贴合

网眼布鞋面添加覆面，缔造舒适贴合感。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
