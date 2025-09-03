Nike Hypervenom Phantom RGN Transform
耐克毒锋系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
¥1,899
售罄：
此配色当前无货
Hypervenom 战靴，经典归来。Nike Hypervenom Phantom RGN Transform 耐克毒锋系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋承袭元年款色调和经典 NikeSkin 等备受喜爱的元素，并焕新演绎经典设计。元年款外底替换为出众的 Hypervenom 3 外底，造就非凡赛场体验。此外，鞋面采用特殊设计，遇水后会显露隐藏的图案。
- 显示颜色： 黑/怒火蓝/黑
- 款式： HV0153-001
非凡触球感
抓附出色的 NikeSkin 让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。NikeSkin 覆盖鞋面的触球区域，打造出众触球体验。
强劲抓地，驾驭球场
Hypervenom 3 外底具有灵活柔韧的前足结构，带来出众稳定性能。鞋钉缔造强劲抓地力，展现出色进攻表现。匠心设计，令脚步灵活自如，塑就出众足底体验。
舒适贴合
网眼布鞋面添加覆面，缔造舒适贴合感。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 黑/怒火蓝/黑
- 款式： HV0153-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
