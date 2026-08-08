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Nike HyperWarm Field Player
足球手套
¥199
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此配色当前无货
Nike HyperWarm Field Player 足球手套（1 副）采用优质面料，无论赛场拼搏抑或看台观战，均可为双手带来温暖干爽的佩戴体验。
- 显示颜色： 黑/迷彩绿/白色
- 款式： GS0321-015
Nike HyperWarm Field Player
¥199
保暖佳选
Nike HyperWarm Field Player 足球手套（1 副）采用优质面料，无论赛场拼搏抑或看台观战，均可为双手带来温暖干爽的佩戴体验。
其他细节
- Nike HyperWarm 面料助双手保持温暖干爽
- 硅胶图案，有效提升抓握感
- 灵活弹性手套口，塑就稳固贴合表现
产品细节
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 硅胶
- 显示颜色： 黑/迷彩绿/白色
- 款式： GS0321-015
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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