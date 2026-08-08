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Nike HyperWarm Field Player 足球手套 - 黑/迷彩绿/白色

Nike HyperWarm Field Player

足球手套

¥199

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Nike HyperWarm Field Player 足球手套（1 副）采用优质面料，无论赛场拼搏抑或看台观战，均可为双手带来温暖干爽的佩戴体验。


  • 显示颜色： 黑/迷彩绿/白色
  • 款式： GS0321-015

Nike HyperWarm Field Player

¥199

保暖佳选

Nike HyperWarm Field Player 足球手套（1 副）采用优质面料，无论赛场拼搏抑或看台观战，均可为双手带来温暖干爽的佩戴体验。

其他细节

  • Nike HyperWarm 面料助双手保持温暖干爽
  • 硅胶图案，有效提升抓握感
  • 灵活弹性手套口，塑就稳固贴合表现

产品细节

  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 硅胶
  • 显示颜色： 黑/迷彩绿/白色
  • 款式： GS0321-015

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