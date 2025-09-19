Nike Hyverse
Dri-FIT 男子防晒速干短袖训练上衣
有时你会跑一场马拉松，有时你也会跑到街角的商店。穿上这款 Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干短袖训练上衣，助你轻松应对日常挑战。采用柔软的导湿速干面料，帮助保持身体干爽。跑步、举重、训练，一站式应你所需。
- 显示颜色： 日晷黄
- 款式： FN3989-717
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 顺滑针织面料，轻盈舒适
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
