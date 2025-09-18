Nike Hyverse
Dri-FIT 男子防晒速干训练上衣
16% 折让
穿上百搭 Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干训练上衣，塑就非凡运动体验。 顺滑导湿速干面料，帮助保持干爽；紫外线防护设计，助你攻克户外活动。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0382-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 顺滑针织面料，质感轻盈
产品细节
- UPF 40+
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
