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Nike Hyverse
Dri-FIT 男子防晒速干训练T恤
¥249
Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干训练T恤柔软舒适，可导湿速干，伴你热炼到底，从容应对不同训练。
- 显示颜色： 白色/浅矿石紫
- 款式： IF2788-100
Nike Hyverse
¥249
Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干训练T恤柔软舒适，可导湿速干，伴你热炼到底，从容应对不同训练。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 本产品可为衣物遮盖的部位提供 UVA 及 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/浅矿石紫
- 款式： IF2788-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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