 
Nike Icon 大童针织套头连帽衫 - 黑

Nike Icon

大童针织套头连帽衫

34% 折让
黑
淡象牙白

售罄：

此配色当前无货

成为小小全明星，闪耀非凡风采。Nike Icon 大童针织套头连帽衫的设计灵感源自人气明星，采用厚实法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），缔造舒适穿着体验，令你心无旁骛，发挥上佳表现。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV1747-010

Nike Icon

34% 折让

成为小小全明星，闪耀非凡风采。Nike Icon 大童针织套头连帽衫的设计灵感源自人气明星，采用厚实法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），缔造舒适穿着体验，令你心无旁骛，发挥上佳表现。

其他细节

  • Nike Icon Fleece 系列采用超宽松版型，专为不同身形和身高的儿童匠心设计
  • 正面口袋采用 EasyOn 技术（内置网眼封盖式设计），可安全收纳随身物品，预防物品在你运动和玩耍时掉落
  • 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身

产品细节

  • 面料：100% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。 连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV1747-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别说明：基于品牌需求，Nike Flyease 现已更名为 Nike Easyon，但产品标签或者产品本身在未来几季中可能仍旧包含 Nike Flyease 相关信息，为避免歧义，特此说明。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。