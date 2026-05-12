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Nike Icon 男子速干梭织薄绒里料篮球长裤 - 黑/黑/白色/白色

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男子速干梭织薄绒里料篮球长裤

33% 折让

Nike Icon 男子速干梭织薄绒里料篮球长裤采用复古设计，让你场边热身时彰显活力风范。宽松版型结合轻盈梭织面料和柔软轻微加绒里料，打造温暖效果，让你畅享比赛乐趣。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
  • 款式： HV3366-010

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Nike Icon 男子速干梭织薄绒里料篮球长裤采用复古设计，让你场边热身时彰显活力风范。宽松版型结合轻盈梭织面料和柔软轻微加绒里料，打造温暖效果，让你畅享比赛乐趣。

其他细节

  • 梭织面料结合轻微加绒里料，可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，营造稳固贴合感

产品细节

  • 侧边拼接融入网眼布外接片
  • 侧边口袋设计
  • 弹性裤管口
  • 面料/里料/外接片：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
  • 款式： HV3366-010

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
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