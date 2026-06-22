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Nike Indy
大童（女孩）速干衬垫运动内衣
¥199
Nike Indy 大童（女孩）速干衬垫运动内衣采用匠心设计，柔软顺滑，舒适有型。配有 2 个可拆卸胸垫，缔造出众包覆效果；导湿速干面料，助你保持干爽。V 领和工字型肩带设计，打造出众时尚单品。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ5860-010
Nike Indy
¥199
Nike Indy 大童（女孩）速干衬垫运动内衣采用匠心设计，柔软顺滑，舒适有型。配有 2 个可拆卸胸垫，缔造出众包覆效果；导湿速干面料，助你保持干爽。V 领和工字型肩带设计，打造出众时尚单品。
专属外观
可拆卸胸垫，打造专属包覆效果；可调节细肩带搭配品牌标志弹性胸带，塑就稳固贴合的舒适感受。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。下摆：56% 聚酯纤维/30% 锦纶/14% 氨纶。带子：52% 聚酯纤维/32% 氨纶/16% 锦纶。里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ5860-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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