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Nike Indy
女子低强度支撑速干衬垫 U 领运动内衣
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Indy 女子低强度支撑速干衬垫 U 领运动内衣轻盈舒适，从低强度训练到日常活动，可满足你的不同需求。柔软弹性面料可随行而动，结合透气网眼拼接设计，提升舒适性；此外，该产品含有再生聚酯纤维。另搭配可拆卸胸垫，方便随时调节贴合度。
- 显示颜色： 原子绿/原子绿/原子绿/白色
- 款式： CZ4463-321
Nike Indy
35% 折让
轻松贴合
Nike Indy 女子低强度支撑速干衬垫 U 领运动内衣轻盈舒适，从低强度训练到日常活动，可满足你的不同需求。柔软弹性面料可随行而动，结合透气网眼拼接设计，提升舒适性；此外，该产品含有再生聚酯纤维。另搭配可拆卸胸垫，方便随时调节贴合度。
透气 Swoosh
网眼布侧边拼接的造型类似于 Swoosh 标志，提升透气效果。U 领和正面中央网眼拼接设计，帮助保持空气流通。
导湿速干
柔软弹性面料结合 Dri-FIT 技术，有效导湿速干，助你保持干爽舒适。
轻松调节
前身肩带搭配可调节设计，无需转向后方即可快速调节，获得理想贴合度。
百搭造型，出众质感
可拆卸胸垫设计，方便自主调节贴合度。
顺滑亲肤，舒适非凡
包边平缝设计缔造顺滑触感，缔造舒适穿着体验。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 工字背设计
- 面料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。下摆：81% 锦纶/19% 氨纶。里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 原子绿/原子绿/原子绿/白色
- 款式： CZ4463-321
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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