Nike Indy 女子低强度支撑速干衬垫 U 领运动内衣轻盈舒适，从低强度训练到日常活动，可满足你的不同需求。柔软弹性面料可随行而动，结合透气网眼拼接设计，提升舒适性；此外，该产品含有再生聚酯纤维。另搭配可拆卸胸垫，方便随时调节贴合度。

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