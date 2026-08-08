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Nike Indy 女子低强度支撑速干衬垫 U 领运动内衣 - 原子绿/原子绿/原子绿/白色

Nike Indy

女子低强度支撑速干衬垫 U 领运动内衣

35% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Indy 女子低强度支撑速干衬垫 U 领运动内衣轻盈舒适，从低强度训练到日常活动，可满足你的不同需求。柔软弹性面料可随行而动，结合透气网眼拼接设计，提升舒适性；此外，该产品含有再生聚酯纤维。另搭配可拆卸胸垫，方便随时调节贴合度。


  • 显示颜色： 原子绿/原子绿/原子绿/白色
  • 款式： CZ4463-321

Nike Indy

35% 折让

轻松贴合

Nike Indy 女子低强度支撑速干衬垫 U 领运动内衣轻盈舒适，从低强度训练到日常活动，可满足你的不同需求。柔软弹性面料可随行而动，结合透气网眼拼接设计，提升舒适性；此外，该产品含有再生聚酯纤维。另搭配可拆卸胸垫，方便随时调节贴合度。

透气 Swoosh

网眼布侧边拼接的造型类似于 Swoosh 标志，提升透气效果。U 领和正面中央网眼拼接设计，帮助保持空气流通。

导湿速干

柔软弹性面料结合 Dri-FIT 技术，有效导湿速干，助你保持干爽舒适。

轻松调节

前身肩带搭配可调节设计，无需转向后方即可快速调节，获得理想贴合度。

百搭造型，出众质感

可拆卸胸垫设计，方便自主调节贴合度。

顺滑亲肤，舒适非凡

包边平缝设计缔造顺滑触感，缔造舒适穿着体验。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 工字背设计
  • 面料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。下摆：81% 锦纶/19% 氨纶。里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 原子绿/原子绿/原子绿/白色
  • 款式： CZ4463-321

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