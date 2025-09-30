Nike Indy
女子速干低强度支撑衬垫可调节运动内衣
24% 折让
Nike Indy 女子速干低强度支撑衬垫可调节运动内衣采用轻盈设计，彰显时尚利落风范，助你展现个性风采。顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观。低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： II0467-047
Nike Indy
24% 折让
Nike Indy 女子速干低强度支撑衬垫可调节运动内衣采用轻盈设计，彰显时尚利落风范，助你展现个性风采。顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观。低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受。
随心选择
每个人的日常活动和训练需求不尽相同，因此 Indy 运动内衣经革新升级，为你提供多种选择。需要随行而动的舒适支撑效果？试一试 Indy 中强度支撑运动内衣。如果想要减少移位，不妨试试 Indy 高强度支撑运动内衣。
包覆效果，随心调节
细肩带设计，便于从背面调节，打造理想贴合感。想要提升包覆体验和精致塑形效果？匠心衬垫从下方装入，在清洗和穿着时保持稳固，塑就顺滑版型。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 柔软提花胸带设计，贴合亲肤，且不易产生紧勒感或束缚感
产品细节
- 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。下摆：53% 聚酯纤维/28% 锦纶/19% 氨纶。里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： II0467-047
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。