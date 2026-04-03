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Nike Indy
女子速干低强度支撑衬垫运动内衣
¥299
Nike Indy 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣采用轻盈设计，彰显时尚利落风范，助你展现个性风采。顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观。低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受。
- 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
- 款式： IM9923-010
Nike Indy
¥299
Nike Indy 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣采用轻盈设计，彰显时尚利落风范，助你展现个性风采。顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观。低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 匠心衬垫可从下方装入，塑就顺滑塑形效果
- 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验
- 弹性胸带设计，贴合亲肤而不会产生紧勒感或束缚感
产品细节
- 可调节肩带
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。下摆：51% 聚酯纤维/28% 锦纶/21% 氨纶。里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
- 款式： IM9923-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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