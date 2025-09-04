Nike Indy Women's Artist Collection
耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款女子速干低强度支撑衬垫交叠式运动内衣
¥349
方妍楠与 Nike 强强联手，时尚演绎 Nike Indy Women's Artist Collection 耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款女子速干低强度支撑衬垫交叠式运动内衣。活力印花结合汗迹隐匿技术，塑就新颖外观。顺滑面料结合低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，打造别致外观。
- 显示颜色： 紫蓝
- 款式： HQ3955-423
关于艺术家
Nike 将委托作品转化为可穿戴艺术品，致敬全球女性独立艺术家。方妍楠在上海和伦敦创立了自己的品牌，她的设计空灵飘逸，将自然之美与创新面料和流畅轮廓融为一体。
Nike Stealth Evaporation 技术
Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 柔软衬里，轻盈包覆。
包覆效果，随心调节
细肩带设计，便于从背面调节，打造理想贴合感。可拆卸衬垫，缔造自如无拘的运动体验。
产品细节
- 面料：77% 聚酯纤维/23% 氨纶。松紧带：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 正面交叠式设计
- 可机洗
