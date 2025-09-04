 
Nike Indy Women's Artist Collection 耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款女子速干低强度支撑衬垫交叠式运动内衣 - 紫蓝

¥349
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

方妍楠与 Nike 强强联手，时尚演绎 Nike Indy Women's Artist Collection 耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款女子速干低强度支撑衬垫交叠式运动内衣。活力印花结合汗迹隐匿技术，塑就新颖外观。顺滑面料结合低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，打造别致外观。


  • 显示颜色： 紫蓝
  • 款式： HQ3955-423

关于艺术家

Nike 将委托作品转化为可穿戴艺术品，致敬全球女性独立艺术家。方妍楠在上海和伦敦创立了自己的品牌，她的设计空灵飘逸，将自然之美与创新面料和流畅轮廓融为一体。

Nike Stealth Evaporation 技术

Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 柔软衬里，轻盈包覆。

包覆效果，随心调节

细肩带设计，便于从背面调节，打造理想贴合感。可拆卸衬垫，缔造自如无拘的运动体验。

产品细节

  • 面料：77% 聚酯纤维/23% 氨纶。松紧带：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 正面交叠式设计
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

