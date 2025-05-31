Nike Infinity G NN
男/女高尔夫球鞋
¥399¥49920% 折让
穿上 Nike Infinity G NN 男/女高尔夫球鞋，解锁运动潜力，制霸球场。该鞋款从跑步鞋汲取设计灵感，塑就时尚外观和迅疾表现，是当今比赛的理想之选，助你自如上杆或切杆，从深草区直攻果岭。外底纹路经革新改良，可轻松驾驭不良天气。
- 显示颜色： 白色/黑/安全橙
- 款式： FN0555-102
Nike Infinity G NN
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穿上 Nike Infinity G NN 男/女高尔夫球鞋，解锁运动潜力，制霸球场。该鞋款从跑步鞋汲取设计灵感，塑就时尚外观和迅疾表现，是当今比赛的理想之选，助你自如上杆或切杆，从深草区直攻果岭。外底纹路经革新改良，可轻松驾驭不良天气。
其他细节
- 外底融入橡胶底纹，灵感来自华夫格，铸就出众抓地力
- 中底采用轻盈泡绵，回弹响应，稳固舒适
产品细节
- 显示颜色： 白色/黑/安全橙
- 款式： FN0555-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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