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Nike Infinity GameTack 室内/户外篮球 - 暗琥珀黄/黑/金属银/黑

Nike Infinity GameTack

室内/户外篮球

¥249

Nike Infinity GameTack 室内/户外篮球专为日常篮球爱好者匠心打造。创新的 Infinity 抓附纹路可帮助你牢牢控球，从晃倒对手的变向到连贯的运球组合都游刃有余。经久耐用，不论赛场在哪，都能令你专注比赛。


  • 显示颜色： 暗琥珀黄/黑/金属银/黑
  • 款式： IW7923-855

Nike Infinity GameTack

¥249

Nike Infinity GameTack 室内/户外篮球专为日常篮球爱好者匠心打造。创新的 Infinity 抓附纹路可帮助你牢牢控球，从晃倒对手的变向到连贯的运球组合都游刃有余。经久耐用，不论赛场在哪，都能令你专注比赛。

其他细节

  • Infinity 抓附纹路，提升手感与控球力
  • 纹理标志，造就稳定抓握表现
  • 凹槽设计，助你实现准确的投篮瞄准表现

产品细节

  • 室内和户外均适用
  • 面层材质：合成革
  • 未充气
  • 显示颜色： 暗琥珀黄/黑/金属银/黑
  • 款式： IW7923-855

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