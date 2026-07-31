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Nike Infinity GameTack
室内/户外篮球
¥249
Nike Infinity GameTack 室内/户外篮球专为日常篮球爱好者匠心打造。创新的 Infinity 抓附纹路可帮助你牢牢控球，从晃倒对手的变向到连贯的运球组合都游刃有余。经久耐用，不论赛场在哪，都能令你专注比赛。
- 显示颜色： 暗琥珀黄/黑/金属银/黑
- 款式： IW7923-855
Nike Infinity GameTack
¥249
Nike Infinity GameTack 室内/户外篮球专为日常篮球爱好者匠心打造。创新的 Infinity 抓附纹路可帮助你牢牢控球，从晃倒对手的变向到连贯的运球组合都游刃有余。经久耐用，不论赛场在哪，都能令你专注比赛。
其他细节
- Infinity 抓附纹路，提升手感与控球力
- 纹理标志，造就稳定抓握表现
- 凹槽设计，助你实现准确的投篮瞄准表现
产品细节
- 室内和户外均适用
- 面层材质：合成革
- 未充气
- 显示颜色： 暗琥珀黄/黑/金属银/黑
- 款式： IW7923-855
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。