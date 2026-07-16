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Nike Initiator
女子复古跑鞋风运动鞋
33% 折让
穿上 Nike Initiator 女子运动鞋，尽享舒适支撑体验，一路畅快奔跑。透气鞋面结合柔软缓震设计，助你自信迈步。
- 显示颜色： 山峰白/浅烟灰/尘光子色/灰石板蓝
- 款式： HQ1511-121
Nike Initiator
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穿上 Nike Initiator 女子运动鞋，尽享舒适支撑体验，一路畅快奔跑。透气鞋面结合柔软缓震设计，助你自信迈步。
其他细节
- 覆面打造出色支撑力，有助稳固双足
- 泡绵中底，塑就柔软缓震迈步体验
- 外底融入弯曲凹槽，打造自如运动体验
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/浅烟灰/尘光子色/灰石板蓝
- 款式： HQ1511-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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