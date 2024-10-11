Nike Initiator

女子跑步鞋

¥369
¥599
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专为实现舒适畅跑而打造，Nike Initiator 女子跑步鞋采用透气鞋面，巧搭泡绵中底，提供轻盈的回弹缓震效果。

  • 显示颜色： 白色/金属银/雾蓝/樱桃红
  • 款式： 394053-101

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