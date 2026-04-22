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Nike Initiator 女子运动鞋 - 白色/白色/黑/金属银

Nike Initiator

女子运动鞋

10% 折让

穿上 Nike Initiator 女子运动鞋，尽享舒适支撑体验，一路畅行。透气鞋面结合柔软缓震设计，助你自信迈步。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑/金属银
  • 款式： FQ6873-101

Nike Initiator

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穿上 Nike Initiator 女子运动鞋，尽享舒适支撑体验，一路畅行。透气鞋面结合柔软缓震设计，助你自信迈步。

其他细节

  • 覆面富有支撑力，有助稳固双足
  • 柔软里料，缔造出众舒适感
  • 泡棉中底，塑就柔软缓震的迈步体验
  • 外底融入弯曲凹槽，打造自如运动体验

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/黑/金属银
  • 款式： FQ6873-101

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