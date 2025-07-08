 
Nike Invincible 3 夏日轻醒系列女子公路跑步鞋 - 帆白/帆白/足球灰/泡沫粉

Nike Invincible 3

夏日轻醒系列女子公路跑步鞋

35% 折让

结合出色的缓震性能，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵厚底，让迈步享受柔软脚感。 此外，中底略微加高，打造出色舒适度。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/足球灰/泡沫粉
  • 款式： IB8883-161

Nike Invincible 3

35% 折让

Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋采用轻盈回弹泡绵，

结合出色的缓震性能，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵厚底，让迈步享受柔软脚感。 此外，中底略微加高，打造出色舒适度。

Flyknit 飞织鞋面

鞋面采用柔软透气的 Flyknit 飞织材料，质感轻盈，稳固贴合。

ZoomX 泡绵

加高 ZoomX 泡绵中底，带来缓震迈步体验。

改良版华夫格外底

改良版华夫格外底铸就非凡抓地力，助力一路畅跑。

焕新设计

  • 加高 ZoomX 泡绵中底。
  • 后跟和鞋舌营造舒适的穿着感受。

产品细节

  • 单鞋重量：约 258 克（女码 39 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/帆白/足球灰/泡沫粉
  • 款式： IB8883-161

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