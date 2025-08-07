Nike Invincible 3
夏日轻醒系列女子公路跑步鞋
25% 折让
结合出色的缓震性能，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵厚底，让迈步享受柔软脚感。 此外，中底略微加高，打造出色舒适度。
- 显示颜色： 帆白/帆白/足球灰/泡沫粉
- 款式： IB8883-161
Nike Invincible 3
Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋采用轻盈回弹泡绵，
结合出色的缓震性能，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。 透气 Flyknit 飞织鞋面结合轻盈结实的 ZoomX 泡绵厚底，让迈步享受柔软脚感。 此外，中底略微加高，打造出色舒适度。
Flyknit 飞织鞋面
鞋面采用柔软透气的 Flyknit 飞织材料，质感轻盈，稳固贴合。
ZoomX 泡绵
加高 ZoomX 泡绵中底，带来缓震迈步体验。
改良版华夫格外底
改良版华夫格外底铸就非凡抓地力，助力一路畅跑。
焕新设计
- 加高 ZoomX 泡绵中底。
- 后跟和鞋舌营造舒适的穿着感受。
产品细节
- 单鞋重量：约 258 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
