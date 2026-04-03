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Nike IsoFly 大童篮球鞋 - 黑/爆炸绿黄/激光橙

Nike IsoFly

大童篮球鞋

26% 折让

上脚 Nike IsoFly 大童篮球鞋，尽享轻盈回弹脚感，拥抱畅玩时光。该鞋款采用非凡抓地设计，提供可驾驭户外运动场和硬木球场的非凡抓地力。出众缓震鞋底结合透气鞋面，助你在比赛全程尽情跑跳，畅享舒适体验。


  • 显示颜色： 黑/爆炸绿黄/激光橙
  • 款式： IQ0823-001

Nike IsoFly

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上脚 Nike IsoFly 大童篮球鞋，尽享轻盈回弹脚感，拥抱畅玩时光。该鞋款采用非凡抓地设计，提供可驾驭户外运动场和硬木球场的非凡抓地力。出众缓震鞋底结合透气鞋面，助你在比赛全程尽情跑跳，畅享舒适体验。

畅享欢乐

透气网眼设计，打造干爽体验。

利落线条，柔软脚感

柔软泡绵可在玩乐时为双足提供出色缓震效果。

室内外佳选

无论是训练、比赛还是课间休息，出色抓地设计均能助你发挥上佳表现。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 黑/爆炸绿黄/激光橙
  • 款式： IQ0823-001

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