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Nike IsoFly 幼童运动鞋 - 白色/大学红/金属色

Nike IsoFly

幼童运动鞋

18% 折让

穿上 Nike IsoFly 幼童运动鞋，让小宝贝在玩耍时畅享轻盈回弹脚感。该鞋款采用出众抓地设计，提供可驾驭运动场和硬木球场的稳固抓地力。足底搭载缓震配置，鞋面采用透气材料，缔造非凡舒适感受，助小宝贝尽兴跑跳。魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。


  • 显示颜色： 白色/大学红/金属色
  • 款式： FQ7670-102

Nike IsoFly

18% 折让

穿上 Nike IsoFly 幼童运动鞋，让小宝贝在玩耍时畅享轻盈回弹脚感。该鞋款采用出众抓地设计，提供可驾驭运动场和硬木球场的稳固抓地力。足底搭载缓震配置，鞋面采用透气材料，缔造非凡舒适感受，助小宝贝尽兴跑跳。魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。

保持舒适

透气网眼设计，在玩耍时帮助稚嫩双足保持干爽。

利落线条，柔软脚感

中底搭载泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果，缔造非凡舒适感受，助力尽情畅玩。

多种地面，轻松驾驭

出色抓地设计，无论是训练、比赛还是在运动场上，皆可助小宝贝发挥出色表现。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 白色/大学红/金属色
  • 款式： FQ7670-102

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