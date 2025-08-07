 
Nike IsoFly 幼童运动鞋 - 白色/亮石灰色/浅柠檬黄/深藏青

Nike IsoFly

幼童运动鞋

18% 折让

穿上 Nike IsoFly 幼童运动鞋，让小宝贝在玩耍时畅享轻盈回弹脚感。 该鞋款采用非凡抓地设计，提供可驾驭户外运动场和硬木球场的稳固抓地力。 足底搭载缓震配置，鞋面采用透气材料，缔造非凡舒适感受，助小宝贝尽兴跑跳。 魔术贴粘扣固定带搭配弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。


  • 显示颜色： 白色/亮石灰色/浅柠檬黄/深藏青
  • 款式： HJ3867-100

保持干爽

鞋面透气网眼设计，在玩耍时帮助稚嫩双足保持干爽。

利落线条，柔软脚感

中底搭载泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果，缔造非凡舒适感受，助力尽情畅玩。

不同地面，轻松驾驭

非凡抓地设计，无论是训练、比赛还是在运动场上，皆可助小宝贝发挥出色表现。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 后跟提拉设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    25: 鞋内长 16

    26: 鞋内长 16.8

    27: 鞋内长 18

    27.5: 鞋内长 18.2

    28: 鞋内长 19.2

    29.5: 鞋内长 20.2

    31: 鞋内长 20.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

