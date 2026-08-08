Nike ISPA
男子印花T恤
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此配色当前无货
Nike ISPA 男子印花T恤采用厚实棉料结合休闲版型，塑就出众结构感和优质外观。 正面和背面饰有 ISPA 图案，彰显即兴、 整合、 保护、 适应。
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： DV0687-222
Nike ISPA
休闲风范，理想单品
Nike ISPA 男子印花T恤采用厚实棉料结合休闲版型，塑就出众结构感和优质外观。 正面和背面饰有 ISPA 图案，彰显即兴、 整合、 保护、 适应。
其他细节
- 厚实棉料垂坠挺括，打造出众结构感和优质外观，让你畅享舒适体验
- 肩部、胸部和衣身采用休闲设计，带来舒适日常体验，便于轻松叠搭
- 正面和背面饰有印花图案，致敬 ISPA 理念
产品细节
- 罗纹衣领
- 后领内里镶边融入反光细节设计
- 100% 棉
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： DV0687-222
更多信息
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