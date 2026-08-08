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Nike ISPA
男子长袖上衣
¥699
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此配色当前无货
当今环境存在着复杂多样的问题，我们需要一份理想的解决方案。Nike ISPA 男子长袖上衣为满足这一需求匠心打造，赋予挚爱版型全新魅力。创新技术，令你畅享舒适穿着体验，轻松应对日常挑战。
- 显示颜色： 暗灰/大气灰/山峰白
- 款式： CK4988-021
Nike ISPA
¥699
先进设计，专为都市生活打造
当今环境存在着复杂多样的问题，我们需要一份理想的解决方案。Nike ISPA 男子长袖上衣为满足这一需求匠心打造，赋予挚爱版型全新魅力。创新技术，令你畅享舒适穿着体验，轻松应对日常挑战。
应对挑战
Nike Design Exploration (NDE) 团队通过寻找应对日常挑战的解决方案，不断焕新经典版型。他们致力于打造 ISPA（即兴、整合、保护。适应）系列设计，应对不断演化的世界。单品融入打破常规的细节设计，帮助克服周边环境中的种种困难。
自由即兴，包覆出众
针织和网眼布组合面料，塑就顺滑透气效果，缔造凉爽体验。透气设计，帮助保持干爽舒适。
舒适升级
加长袖口搭配拇指孔设计，能够在你需要时提供出众贴合效果。加长后下摆设计，提升背面的包覆效果。
拼接设计
多重拼接设计从多款 Nike 服装中汲取灵感，赋予该款上衣丰富层次感，打造出众外观。匠心排布的环状设计，帮助加固接缝。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。后片中心网眼布：100% 聚酯纤维。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 暗灰/大气灰/山峰白
- 款式： CK4988-021
ISPA 起源
即兴、整合、适应、保护。这是 Nike 革命性 ISPA 项目倡导的前沿理念。精心打造，只为助你克服都市环境中遇到的天气因素、崎岖路况等严峻的阻碍。ISPA 的使命便是为你的日常问题设计理想的解决方案。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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