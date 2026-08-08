Nike ISPA

¥699

先进设计，专为都市生活打造

当今环境存在着复杂多样的问题，我们需要一份理想的解决方案。Nike ISPA 男子长袖上衣为满足这一需求匠心打造，赋予挚爱版型全新魅力。创新技术，令你畅享舒适穿着体验，轻松应对日常挑战。

应对挑战 Nike Design Exploration (NDE) 团队通过寻找应对日常挑战的解决方案，不断焕新经典版型。他们致力于打造 ISPA（即兴、整合、保护。适应）系列设计，应对不断演化的世界。单品融入打破常规的细节设计，帮助克服周边环境中的种种困难。 自由即兴，包覆出众 针织和网眼布组合面料，塑就顺滑透气效果，缔造凉爽体验。透气设计，帮助保持干爽舒适。 舒适升级 加长袖口搭配拇指孔设计，能够在你需要时提供出众贴合效果。加长后下摆设计，提升背面的包覆效果。 拼接设计 多重拼接设计从多款 Nike 服装中汲取灵感，赋予该款上衣丰富层次感，打造出众外观。匠心排布的环状设计，帮助加固接缝。

产品细节 面料：100% 聚酯纤维。后片中心网眼布：100% 聚酯纤维。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。

可机洗

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 暗灰/大气灰/山峰白

款式： CK4988-021