Nike ISPA
男子长裤
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大千世界变幻莫测。穿上 Nike ISPA 男子长裤，从容应对多变挑战。长裤匠心采用实穿设计，将 ISPA 理念展现得淋漓尽致。实用设计，有助快速拉开拉链，轻松拆卸小腿裤筒，让你一路无忧畅行。不易撕裂梭织面料，轻盈耐用；小腿部位融入 Nike 跑步设计元素，缔造舒适自如的运动体验。
- 显示颜色： 卡其/黑/冷灰
- 款式： DD3796-247
Nike ISPA
大千世界变幻莫测。穿上 Nike ISPA 男子长裤，从容应对多变挑战。长裤匠心采用实穿设计，将 ISPA 理念展现得淋漓尽致。实用设计，有助快速拉开拉链，轻松拆卸小腿裤筒，让你一路无忧畅行。不易撕裂梭织面料，轻盈耐用；小腿部位融入 Nike 跑步设计元素，缔造舒适自如的运动体验。
随心变换，从容适应
Nike Design Exploration (NDE) 团队通过寻找应对日常挑战的解决方案，不断焕新经典版型。他们致力于打造 ISPA（即兴、整合、保护、适应）系列设计，应对不断演化的世界。单品融入打破常规的新颖设计，助你应对环境中的种种困难。
匠心设计，灵活应对
为了便于活动，需要将长裤变换成短裤时，可以快速拉开拉链，轻松拆卸小腿裤筒。
其他细节
- 梭织面料，经久耐穿；膝盖部位采用立体剪裁，助你畅动自如，缔造轻松舒适感受和无拘运动体验
- 弹性腰部质感柔软且富有弹性，为关键部位营造舒适感受
产品细节
- 拉链可拆式裤筒
- 面料上部：100% 锦纶。下片：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 卡其/黑/冷灰
- 款式： DD3796-247
更多信息
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