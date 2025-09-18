ISPA 倡导即兴、整合、保护和适应的设计理念。Nike ISPA 男/女夹克基于此设计理念匠心打造，可满足你的不同需求。可拆卸口袋可置于六边形网格的不同位置，为你提供专属定制选择。拉开六边形网格拼接处的拉链，即可露出网眼布拼接里料和金属工具卡口袋。休闲裁剪，营造充裕活动空间，助你轻松叠搭。

显示颜色： 浅骨色/温和冷月光/黑

款式： FV4903-072