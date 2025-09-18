Nike ISPA
男/女连帽衫
21% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike ISPA 男/女连帽衫采用厚实挺括针织面料结合机车风设计，缔造舒适感受。肘部和后背添加柔软衬垫，为关键部位提供舒适感受。一体式面罩提供舒适包覆体验，隐藏式拉链袋鼠式口袋提供安全收纳空间，还有 ISPA 图案注入点睛之笔。
- 显示颜色： 暗泥灰/暗泥灰/欧皮特黄
- 款式： FJ7351-053
Nike ISPA
21% 折让
其他细节
休闲剪裁，便于叠搭
产品细节
- 面料：88% 棉/12% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
