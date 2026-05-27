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Nike J
成人足球护腿板（1 对）
14% 折让
Nike J 成人足球护腿板（1 对）专为应对比赛时的冲击力而打造，采用坚固的复合式外壳和打孔设计，营造透气舒适感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SP0040-009
Nike J
14% 折让
舒适包覆，呵护小腿
Nike J 成人足球护腿板（1 对）专为应对比赛时的冲击力而打造，采用坚固的复合式外壳和打孔设计，营造透气舒适感受。
其他细节
- 符合人体构造的左右区分设计，缔造舒适贴合效果
- 打孔设计，提升透气性
- EVA 泡棉，柔软缓震
产品细节
- 材质：乙纶/乙烯基醋纤
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- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SP0040-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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