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Nike J 成人足球护腿板（1 对） - 黑/白色

Nike J

成人足球护腿板（1 对）

14% 折让

Nike J 成人足球护腿板（1 对）专为应对比赛时的冲击力而打造，采用坚固的复合式外壳和打孔设计，营造透气舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： SP0040-009

Nike J

14% 折让

舒适包覆，呵护小腿

Nike J 成人足球护腿板（1 对）专为应对比赛时的冲击力而打造，采用坚固的复合式外壳和打孔设计，营造透气舒适感受。

其他细节

  • 符合人体构造的左右区分设计，缔造舒适贴合效果
  • 打孔设计，提升透气性
  • EVA 泡棉，柔软缓震

产品细节

  • 材质：乙纶/乙烯基醋纤
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  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： SP0040-009

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